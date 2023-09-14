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10:32, 14 сентября 2023Наука и техника

В США показали новые фотографии самого совершенного самолета ВВС

The Drive: в США показали новые фотографии бомбардировщика B-21 Raider

Фото: Northrop Grumman

Новые фотографии американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который считают самым совершенным самолетом Военно-воздушных сил (ВВС) США, показали в ходе конференции Ассоциации воздушных и космических сил США. Об этом пишет The Drive.

Два новых изображения продемонстрировали в ходе выступления начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна. На них виден самолет на фоне завода 42 в Палмдейле, штат Калифорния. Это позволяет судить о размерах бомбардировщика.

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Отмечается, что снимки сделали 31 июля — через несколько дней после первого запуска предсерийного B-21. «Мы все еще надеемся на первый полет в этом году», — сказал министр ВВС США Фрэнк Кендалл в кулуарах конференции.

Самолет на фотографиях получил серийный номер 0001 и маркировку базы ВВС США Эдвардс. В публикации отметили, что стекла кабины экипажа непривычной формы ограничивают обзорность.

В марте авторы The Drive назвали глубоко утопленные в корпусе самолета воздухозаборники самой впечатляющей особенностью B-21.

Компания Northrop Grumman представила малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider в декабре 2022 года на заводе 42.

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    Даниил Иринин
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