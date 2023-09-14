В России высказались об идее расширить зону действия СВО

Депутат Швыткин назвал расширение зоны СВО прерогативой Путина и Генштаба ВС РФ

Возможность расширения зоны действия специальной военной операции (СВО) должна рассматриваться и приниматься Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным и Генеральным штабом Вооруженных сил России, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я лично исхожу и действую из замысла Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Исходя из этого замысла, должны приниматься соответствующие решения. Мы можем лишь высказывать свои мысли и мнения», — заявил Швыткин.

При этом, по словам депутата, обстрел Севастополя, который произошла в ночь на 13 сентября, ни в коем случае не должен остаться безнаказанным.

«Еще раз хочу отметить: нанесение ударов, расширение зоны специальной военной операции — это прерогатива Верховного главнокомандующего и Генерального штаба Вооруженных сил России», — заключил он.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов предложил расширить зону действия СВО после ракетной атаки на Севастополь. Политик заявил, что для обеспечения безопасности России спецоперация должна быть расширена за пределы Новороссии.

13 сентября Минобороны России сообщило, что ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей в Черном море. В результате на территории производства произошло возгорание.

