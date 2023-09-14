Возбуждено уголовное дело против участника украинского нацбата и «блокады» Крыма

В Херсонской области возбудили дело против участника украинского нацбата

В Херсонской области следователи возбудили дело в отношении 55-летнего жителя села Счастливцево за участие в украинском батальоне имени Номана Челебиджихана (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании») УК РФ. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в октябре 2016 года подозреваемый вступил и принимал участие в действовавшем на территории Украины незаконном вооруженном формировании. Он обеспечивал деятельность нацбата, готовил пищу, оказывал помощь в ведении подсобного хозяйства и охране территории батальона. Мужчина также блокировал проезд машин, которые доставляли товары народного потребления крымчанам. Таким образом он «наносил ущерб экономическим и политическим интересам россиян и создавал угрозу национальной безопасности России», сказано в релизе ведомства.

Ранее в Крыму ФСБ задержала 54-летнего участника батальона имени Номана Челебиджихана.

21 июля 2022 года Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана был внесен в единый федеральный список террористических организаций, который составляет ФСБ. Он был создан в январе 2016 года и формировался при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».