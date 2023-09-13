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17:55, 13 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала участника украинского нацбата в Крыму

ФСБ: в Крыму задержали боевика нацбата за участие в продовольственной блокаде

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму ФСБ задержала 54-летнего участника украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Крыму и Севастополю.

В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Установлено, что в 2017 году житель Крыма стал участником нацбатальона и начал охранять пункт постоянной дислокации организации, а также принимал участие в продовольственной блокаде полуострова, совместно с украинскими пограничниками досматривал людей и машины, которые пересекали государственную границу России.

21 июля 2022 года «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» внесен в единый федеральный список террористических организаций, который составляет ФСБ. Он был создан в январе 2016 года и формировался при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».

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    Варвара Митина
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