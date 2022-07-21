«Крымско-татарский добровольческий батальон» попал в список ФСБ

ФСБ внесла в список террористов «Крымско-татарский добровольческий батальон»

«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» внесен в единый федеральный список террористических организаций, который составляет ФСБ. Об этом сообщает «Интерфакс».

В списке в настоящее время насчитывается 40 организаций.

1 июня Верховный суд России признал террористическим Крымско-татарский добровольческий батальон и запретил деятельность этого вооруженного формирования на территории государства. Решение было принято по иску Генпрокуратуры России.

Батальон имени Номана Челебиджихана был создан в январе 2016 года. Он формировался при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».

7 апреля стало известно о задержании в Крыму сотрудниками ФСБ участника этого нацбатальона. 51-летнего украинца заподозрили в обеспечении запрещенного формирования деньгами, обмундированием и продуктами. Также, по данным спецслужбы, мужчина неоднократно принимал участие в антироссийских акциях в Геническом районе, в том числе в период проведения специальной операции на Украине.