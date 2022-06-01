В России признали террористическим крымско-татарский нацбатальон

Верховный суд России признал террористическим батальон имени Номана Челебиджихана

Верховный суд России признал террористическим «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и запретил деятельность этого незаконного вооруженного формирования (НВФ) запретили на территории государства.

Батальон имени Номана Челебиджихана был создан в январе 2016 года. Он формировался при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».