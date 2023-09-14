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13:38, 14 сентября 2023Бывший СССР

В Донецке под обстрел ВСУ попал маршрутный автобус

Мэр Донецка Кулемзин заявил о повреждении автобуса при обстреле и раненых

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В Донецке под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал автобус, в результате есть раненые. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.

Он уточнил, что при обстреле Петровского района Донецка поврежден автобус 93-го маршрута. По словам Кулемзина, ранения получили женщина и мужчина.

Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что 11 сентября украинские войска 108 раз обстреляли территорию региона. Отмечалось, что ВСУ выпустили 338 единиц различных боеприпасов.

13 сентября украинские военные сбросили взрывное устройство на котельную жилого массива «Солнечный» в Горловке. В результате была повреждена антенна, а на кровле зафиксированы незначительные сколы.

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    Кристина Есикова
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