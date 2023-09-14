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16:18, 14 сентября 2023Ценности

Стилист назвал россиянкам визуально омолаживающую стрижку

Стилист Сергей Матреничев назвал стрижку боб-каре визуально омолаживающей

Фото: Darya Ivanchuk / Unsplash

Бьюти-эксперт и стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам стрижку, которая визуально омолаживает. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам специалиста, зрительно убрать несколько лет поможет боб-каре, который подходит практически каждой женщине. «Очень часто для того, чтобы выглядеть стильно, молодо и привлекательно, мы рекомендуем стрижки на основе боб-каре. Их варианты могут выгодно подчеркнуть индивидуальные черты и скрыть недостатки», — пояснил он.

Данная прическа будет удачно смотреться как с челкой, так и без нее. «Она не требует много времени в укладке и очень красиво отрастает», — заключил эксперт.

Ранее дизайнер Аника Керимова назвала россиянкам визуально старящую осеннюю одежду. Так, в список попали жакет с принтом «гусиная лапка» и большой шарф с бахромой.

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    Екатерина Ештокина
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