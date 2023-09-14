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00:21, 14 сентября 2023Наука и техника

ВМС США вывели из эксплуатации очередную «Свободу»

ВМС США вывели из эксплуатации корабль «Милуоки» после 8 лет службы

Фото: Official U.S. Navy Page / Wikimedia

Военно-морские силы (ВМС) США вывели из эксплуатации очередной литоральный боевой корабль (Littoral Combat Ship, LCS) типа Freedom («Свобода»). LCS Milwaukee («Милуоки») списали после 8 лет службы. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что корабли этого типа рассчитаны на службу в течение 25 лет, но ВМС законсервируют LCS до истечения срока службы. Это позволит сэкономить средства для финансирования других проектов. 14 августа из эксплуатации вывели LCS Sioux City, который прослужил пять лет.

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«Милуоки» спустили на воду в 2013 году, а в ноябре 2015-го корабль ввели в эксплуатацию. В арсенал «Милуоки» входит артиллерийская установка калибра 57 миллиметров, две установки калибра 30 миллиметров, торпедные аппараты и зенитно-ракетный комплекс RIM-116 Rolling Airframe Missile. Также корабль может нести вертолет.

В апреле стало известно, что ВМС США получили корабль прибрежной боевой зоны Santa Barbara типа Independence. Тримаран длиной 127,4 метра имеет полное водоизмещение 3104 тонны.

В июне 2022 года начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей предложил продать ненужные флоту корабли типа Freedom союзникам.

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    Даниил Иринин
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