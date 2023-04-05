ВМС США получили «Санту-Барбару»

ВМС США получили корабль прибрежной зоны «Санта-Барбара»

Военно-морские силы (ВМС) США получили корабль прибрежной боевой зоны — тримаран Santa Barbara («Санта-Барбара») типа Independence. Об этом сообщает Navy Recognition.

Церемония ввода в состав флота корабля, произведенного компанией Austal USA, состоялась в Порт-Уайниме на базе Вентура Каунти (штат Калифорния).

Santa Barbara имеет полное водоизмещение 3104 тонны, длину 127,4 метра, ширину 31,6 метра и осадку 4,27 метра. Корабль способен развивать скорость до 87 километров в час. Дальность плавания — до 8000 километров при скорости 37 километров в час. Santa Barbara может переносить до 210 тонн грузов. Экипаж корабля состоит из 40 основных членов — 8 офицеров и 32 рядовых.

Вооружение Santa Barbara включает 57-миллиметровую пушку BAE Systems Mk 110, четыре орудия калибра 12,7 миллиметра (по два в кормовой и носовой частях корабля) и 11-ячеечную ракетную установку Evolved SeaRAM. Корабль может переносить пару пилотируемых вертолетов MH-60R/S Seahawk и беспилотник вертолетного типа MQ-8 Fire Scout.

В апреле 2021 года Defense News сообщило, что прибрежные боевые корабли типов Freedom («Свобода») и Independence («Независимость») ВМС США оказываются слишком дорогими. Американское издание заметило, что годовая стоимость эксплуатации одного корабля, созданного в рамках программы Littoral Combat Ship (LCS), обходится в 70 миллионов долларов, тогда как аналогичный показатель для значительно более крупных и мощных эсминцев типа Arleigh Burke составляет 81 миллион.