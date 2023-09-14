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20:10, 14 сентября 2023Экономика

Повышение ставки ЕЦБ назвали бесполезным для европейской экономики

Министр промышленности Италии Урсо: повышение ставки ЕЦБ не поможет экономике

Фото: Heiko Becker / Reuters

Повышение процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) назвали бесполезным для экономики еврозоны. Об этом заявил новостному агентству Ansa министр промышленности и торговли Италии Адольфо Урсо.

«Это новое решение, принятое, я полагаю, большинством, по моему мнению, не поможет экономическому восстановлению Европы», — сказал он. Министр подчеркнул, что это проблема не только для Италии, но и для других стран еврозоны.

«Вы хорошо знаете, какое значение имеет немецкая экономика для европейской экономики. Германия уже в значительной степени находится в рецессии, а вместе с ней и ряд стран, связанных с немецкой системой, таких как Нидерланды», — отметил Урсо.

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Перед заседанием ЕЦБ член итальянского кабмина призывал регулятора прекратить свою политику агрессивного повышения процентных ставок. Агентство Bloomberg отмечает, что высокие ставки в Италии спровоцировали снижение темпов экономического роста, так как спад производства привел к снижению ВВП во втором квартале.

14 сентября Европейский Центральный банк (ЕЦБ) неожиданно повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до рекордных 4,5 процента годовых. После этого решения аналитики в связи с растущим воздействием ужесточения монетарной политики на внутренний спрос и ухудшением условий международной торговли значительно снизили свои прогнозы экономического роста. Теперь они ожидают, что экономика еврозоны вырастет на 0,7 процента в 2023 году, на 1,0 процента — в 2024 году и на 1,5 процента — в 2025-м.

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