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19:21, 14 сентября 2023Культура

Актера Панина потребовали признать иноагентом

Российского актера Алексея Панина потребовали признать иностранным агентом
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил заявление в Генпрокуратуру России с просьбой признать российского актера Алексея Панина иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Бородин потребовал статус иноагента для Панина в связи с высказываниями скандального артиста против специальной военной операции на Украине. Известно, что это уже второе обращение руководителя ФПБК относительно звезды «Жмурок».

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Ранее стало известно, что глава ФПБК Виталий Бородин не собирается выплачивать один рубль по иску о защите чести и достоинства российскому актеру театра и кино Даниле Козловскому. «Никто ему ни рубль, ни полрубля никогда не заплатит. Мы понимаем, что мы правы, и будем до конца идти, добиваться справедливости», — заявил активист, отметив, что решение суда будет обжаловано. Также, по его словам, в суде было нарушено его право на защиту, так как заседание проводилось в его отсутствие.

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    Сергей Равин
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