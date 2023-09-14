Актера Панина потребовали признать иноагентом

Российского актера Алексея Панина потребовали признать иностранным агентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил заявление в Генпрокуратуру России с просьбой признать российского актера Алексея Панина иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Бородин потребовал статус иноагента для Панина в связи с высказываниями скандального артиста против специальной военной операции на Украине. Известно, что это уже второе обращение руководителя ФПБК относительно звезды «Жмурок».

Ранее стало известно, что глава ФПБК Виталий Бородин не собирается выплачивать один рубль по иску о защите чести и достоинства российскому актеру театра и кино Даниле Козловскому. «Никто ему ни рубль, ни полрубля никогда не заплатит. Мы понимаем, что мы правы, и будем до конца идти, добиваться справедливости», — заявил активист, отметив, что решение суда будет обжаловано. Также, по его словам, в суде было нарушено его право на защиту, так как заседание проводилось в его отсутствие.