У российской школы вспыхнул пожар

В Екатеринбурге в пристройке к школе произошел пожар

У школы в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в Telegram-канале.

ЧП произошло около 13:00 по местному времени (около 11:00 по московскому) на улице Санаторная. На площади 10 квадратных метров горел пристрой средней образовательной школы.

До прибытия пожарных 760 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

В тушении пожара участвовали девять человек и три единицы техники, огонь оперативно потушили, угрозы распространения пожара на здание школы не было.

В январе стало известно, что пожар произошел в школе №1252 имени Сервантеса в районе Сокол на севере Москвы. Директор столичной школы в беседе с «Лентой.ру» уточнила, что датчик пожарной сигнализации сработал из-за короткого замыкания в сушилке для рук.