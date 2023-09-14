В Армении заявили о превращении страны в «поле боя»

Экс-глава Минобороны Армении Оганян заявил о превращении страны в «поле боя»

Экс-глава Минобороны Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Армения» Сейран Оганян заявил о превращении страны в «поле боя» из-за антироссийской политики властей. Его слова приводит РИА Новости.

«Серьезное антироссийское движение властей превращают страну в "поле боя", место столкновения центров силы», — сказал он.

Оганян считает, что армянские власти принимают решения, игнорируя политическую ситуацию. Кроме того, они не учитывают приоритетные проблемы, добавил экс-министр. По его словам, главной задачей руководства Армении является сохранение власти, на это брошены все силы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страны Запада оказывают стране недостаточную поддержку. Помимо этого, он назвал Россию неспособной выполнять роль граната безопасности в регионе, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.