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16:18, 14 сентября 2023Бывший СССР

В Армении заявили о превращении страны в «поле боя»

Экс-глава Минобороны Армении Оганян заявил о превращении страны в «поле боя»
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Экс-глава Минобороны Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Армения» Сейран Оганян заявил о превращении страны в «поле боя» из-за антироссийской политики властей. Его слова приводит РИА Новости.

«Серьезное антироссийское движение властей превращают страну в "поле боя", место столкновения центров силы», — сказал он.

Оганян считает, что армянские власти принимают решения, игнорируя политическую ситуацию. Кроме того, они не учитывают приоритетные проблемы, добавил экс-министр. По его словам, главной задачей руководства Армении является сохранение власти, на это брошены все силы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страны Запада оказывают стране недостаточную поддержку. Помимо этого, он назвал Россию неспособной выполнять роль граната безопасности в регионе, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.

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    Кристина Есикова
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