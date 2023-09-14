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14:31, 14 сентября 2023Россия

Губернатор призвал россиян скачивать приложение для обнаружения беспилотников

Воронежский губернатор Гусев призвал скачивать приложение для обнаружения БПЛА

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал россиян скачивать приложение, с помощью которого можно будет сообщать об обнаруженных беспилотниках. Соответствующий пост он разместил в Telegram.

«Помощь воронежцев в обнаружении беспилотников важна, поэтому попрошу жителей региона оставаться бдительными», — написал глава области.

Он напомнил, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) разработал специальное мобильное приложение «Радар», которое поможет сообщать о замеченных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и различных неопознанных подозрительных объектах.

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Политик пояснил, что все полученные сообщения передается в компетентные органы, а также оставил ссылку на скачивание приложения.

30 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированную атаку сразу по нескольким регионам России, задействовав до 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подсчитала «Лента.ру». Ударам подверглись Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская, Воронежская и Орловская области, а также Севастополь. В результате атаки по аэродрому в Пскове загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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    Никита Абрамов
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