МИД России заявил протест из-за преследований русскоязычных СМИ в Молдавии

Временного поверенного в делах Молдавии Гончеренко вызвали в МИД России

Временного поверенного в делах Молдавии Серджиу Гончеренко вызвали в МИД России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МИД заявил ему решительный протест в связи с необоснованным и провокационным решением молдавских властей о высылке из страны руководителя информагентства Sputnik Молдова Виталя Денисова.

Министерство считает, что Кишинев проводит антироссийскую кампанию. В ведомстве потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и СМИ и обеспечения прав журналистов.

О депортации Виталия Денисова из Молдавии стало известно утром 13 сентября. Ему также установили десятилетний запрет на въезд в страну. По словам журналиста, в Кишиневе к нему в дом пришли сотрудники миграционной службы, после чего посадили его в машину и отвезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. Денисов отметил, что ему не дали собрать вещи и забрать с собой домашних животных. Он также добавил, что о случившемся поставили в известность посла России в Молдавии Олега Васнецова.