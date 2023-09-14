Известный российский комик рассказал об отказе от алкоголя

Комик Костя Пушкин заявил, что отказался от алкоголя после серьезной операции

Известный российский стендап-комик Костя Пушкин заявил, что отказался от употребления алкоголя после серьезной операции. Об этом он рассказал в шоу «Цитаты», запись доступна во «ВКонтакте».

«У меня была операция, которая спасла мне жизнь, после которой мне сказали: "Тебе больше просто не надо вот этим заниматься, потому что мы больше тебе не поможем, если что"», — объяснил Пушкин.

Другие подробности произошедшего, в том числе свой диагноз, комик не раскрыл.

Ранее популярный российский актер и певец, экс-участник КВН Стас Ярушин высказался о выступлениях в нетрезвом виде. Он признался, что во время игр «Клуба веселых и находчивых» юмористы иногда употребляли небольшое количество алкоголя.

Костя Пушкин в студенчестве создал собственную команду КВН, впоследствии работал редактором в «Клубе веселых и находчивых». Участвовал в юмористических телешоу «Смех без правил», «Убойная лига», «Comedy Баттл» и «Stand Up на ТНТ». Также вел интеллектуально-юмористический проект «Самый умный комик», был соведущим в шоу «Ночной контакт».