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09:16, 14 сентября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 28 рейсов

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах 14 сентября произошла отмена и задержка 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Как стало известно, в Домодедово задержали 12 рейсов, два — отменили. Во Внуково, в свою очередь, перенесли шесть авиарейсов, три — отменили. В Шереметьево задержали пять рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не раскрывается.

12 сентября направлявшийся из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Воздушное судно подало сигнал тревоги, после чего пропало с радаров. На борту лайнера находился 161 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причиной инцидента названы проблемы с гидросистемой.

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    Зарина Дзагоева
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