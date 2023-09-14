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13:16, 14 сентября 2023Силовые структуры

Осужденный за госизмену Сафронов помещен в колонию под Красноярском

Журналист Сафронов находится в одной из колоний Красноярского края

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Стала известна колония, где находится осужденный на 22 года строгого режима советник главы «Роскосмоса» и экс-журналист Иван Сафронов. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Сафронова поместили в одну из колоний Красноярского края.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор Сафронову — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей.

По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.

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    Екатерина Власова
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