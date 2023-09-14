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19:17, 14 сентября 2023Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2 в матче КХЛ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла на «Уфа-Арене» и завершилась со счетом 3:2. Первые две шайбы в этой встрече забросили хоккеисты гостей Дмитрий Кагарлицкий и Станислав Галиев. Затем трижды отличились хозяева. Ворота соперников поразили Иван Дроздов и Вячеслав Лещенко, оформивший дубль.

В параллельном матче «Автомобилист» победил со счетом 4:2 «Нефтехимик», а челябинский «Трактор» обыграл со счетом 3:2 минское «Динамо». Магнитогорский «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Лады» — 3:2.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Ксения Курашкина
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