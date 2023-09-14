Известного блогера снова проверят на дискредитацию Российской армии

Mash: блогера Евгения Савина снова проверят на дискредитацию ВС России

Известного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, также известного как «КраСава», снова проверят на дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, поводом для начала проверки стали высказывания блогера о Вооруженных силах России (ВС РФ) в интервью журналистке Ксении Собчак от апреля 2023 года.

В феврале суд оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. При повторном нарушении в отношении экс-футболиста могут возбудить уголовное дело. В таком случае ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Евгений Савин покинул Россию в мае 2022 года. Свой отъезд экс-футболист объяснил общественной позицией. В прошлом он играл в составе команд «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал». Спортсмен завершил карьеру в 2015 году, после чего начал вести канал «КраСава» на YouTube. В 2020 году он объявил о создании футбольного клуба «Красава».