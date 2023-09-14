69-я параллель
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10:12, 14 сентября 202369-я параллель

В небе над российским городом заметили редкое оптическое явление розового цвета

Редкое розовое северное сияние заметили в небе над Норильском

Фото: Михаил Подоляк

В небе над Норильском заметили редкое оптическое явление — северное сияние розового цвета. Об этом сообщает портал «Таймырский телеграф».

Снять северное сияние удалось фотографу Михаилу Подоляку. По его словам, явление он заснял почти случайно — не собирался выходить из дома из-за дождливой погоды и уже почти уснул, когда узнал, что его коллеги-фотографы заметили сияние.

«Меня это взбодрило! Решил прокатиться за Кайеркан в сторону Алыкеля», — рассказал он.

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Северное сияние — свечение верхних слоев атмосферы Земли, вызванное движением заряженных частиц солнечного ветра в магнитном поле.

Ранее российским туристам посоветовали искать северное сияние в Мурманске и области. Эксперты предупредили, что это явление непредсказуемое, поэтому лучше остановиться в регионе хотя бы на три дня, а для поездки выбрать период с конца ноября и до начала февраля.

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    Марк Леонов
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