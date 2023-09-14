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16:42, 14 сентября 2023Силовые структуры

В России гражданину Украины дали восемь лет колонии за шпионаж

В Северной Осетии гражданину Украины дали 8 лет колонии за шпионаж

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Верховный суд Северной Осетии вынес обвинительный приговор по делу о шпионаже в отношении 27-летнего гражданина Украины и назначил ему восемь лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, осужденный гражданин Украины отправлял фотографии, содержащие сведения о местоположении и маршрутах передвижения военной техники Вооруженных сил России. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Ранее ФСБ выявила гражданина Украины, прибывшего в Калининград с целью сбора данных для Польши.

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    Олеся Мицкевич
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