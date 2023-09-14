На Украине заявили о невозможности Киева пережить конфликт с Россией

Соскин заявил, что Украина не в состоянии пережить конфликт с Россией

Украина не в состоянии пережить конфликт с Россией. Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он отметил, что страна не в состоянии выдержать противостояние с Россией. «Идет просто тяжелейший обмен ударами», — утверждает политолог.

В связи с этим Соскин призвал Киев кардинально изменить ход конфликта. Он уточнил, что в стране начался демографический кризис из-за бегства миллионов украинцев и «практически полного прекращения рождаемости».

«Кто от этого выигрывает? Польша выигрывает. Все страны Прибалтики, Америка — все выигрывают. А кто в проигрыше? Украина», — заключил он.

Ранее философ и политолог Сергей Дацюк предрек начало гражданской войны на Украине после окончания конфликта с Россией. Он указал на то, что сейчас в стране врагами считаются не только россияне, но и большая часть самих украинцев. В итоге мир на украинской территории не установится: там начнется новая война.

Незадолго до этого аналогичный прогноз сделал и Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины. При этом он посчитал, что гражданская война на Украине начнется из-за политики нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.