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00:53, 14 сентября 2023Бывший СССР

На Украине предупредили о риске гражданской войны

Украинский политолог Дацюк заявил о возможном начале гражданской войны в стране

Фото: Toby Melville / Reuters

После окончания конфликта на Украине в стране может начаться гражданская война. Такое предположение высказал украинский философ и политолог Сергей Дацюк в беседе с Youtube-каналом «Александр Шелест».

По его словам, на Украине врагами считаются не только россияне, но и большая часть самих украинцев. Так, отметил эксперт, более 60 процентов населения — «чужие люди». «В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война», — заявил Дацюк, посетовав, что страна «свернула не туда».

Ранее аналогичный прогноз дал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он предрек гражданскую войну на Украине из-за политики президента страны Владимира Зеленского.

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    Марина Совина
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