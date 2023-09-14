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20:06, 14 сентября 2023Ценности

Новая схема мошенников лишила продавцов Wildberries более 20 миллионов рублей

Продавцов Wildberries оштрафовали на 20 миллионов рублей из-за схемы мошенников

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Продавцы маркетплейса Wildberries лишились более чем 20 миллионов рублей из-за новой схемы мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Выяснилось, что злоумышленники взламывают аккаунты предпринимателей, уменьшают реальную стоимость вещей на сайте, а также создают каталог несуществующих товаров по низким ценам, которые потребители массово скупают. Затем сам Wildberries штрафует продавцов за отмены заказов или за несвоевременную доставку. Известно, что вследствие этого с 50 пострадавших платформа требует более 20 миллионов рублей санкций.

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Как утверждают обманутые предприниматели, маркетплейс на контакт не идет, отвечая на запросы шаблонными отписками. По словам потерпевших, на данный момент они решают, ждать ли ответа от представителей интернет-магазина по поводу несправедливых штрафов или обращаться за помощью в суд.

В июне работники Wildberries пожаловались на навоз в заказах покупателей. Известно, что летом на упомянутой платформе органическое удобрение стало пользоваться высоким спросом. При этом покупатели могли приобрести куриный, коровий или конский навоз и забрать посылку в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Однако по причине того, что клиенты не забирали покупки вовремя, коробки с товаром оставались в помещениях Wildberries.

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    Екатерина Ештокина
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