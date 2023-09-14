Новая схема мошенников лишила продавцов Wildberries более 20 миллионов рублей

Продавцов Wildberries оштрафовали на 20 миллионов рублей из-за схемы мошенников

Продавцы маркетплейса Wildberries лишились более чем 20 миллионов рублей из-за новой схемы мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Выяснилось, что злоумышленники взламывают аккаунты предпринимателей, уменьшают реальную стоимость вещей на сайте, а также создают каталог несуществующих товаров по низким ценам, которые потребители массово скупают. Затем сам Wildberries штрафует продавцов за отмены заказов или за несвоевременную доставку. Известно, что вследствие этого с 50 пострадавших платформа требует более 20 миллионов рублей санкций.

Как утверждают обманутые предприниматели, маркетплейс на контакт не идет, отвечая на запросы шаблонными отписками. По словам потерпевших, на данный момент они решают, ждать ли ответа от представителей интернет-магазина по поводу несправедливых штрафов или обращаться за помощью в суд.

В июне работники Wildberries пожаловались на навоз в заказах покупателей. Известно, что летом на упомянутой платформе органическое удобрение стало пользоваться высоким спросом. При этом покупатели могли приобрести куриный, коровий или конский навоз и забрать посылку в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Однако по причине того, что клиенты не забирали покупки вовремя, коробки с товаром оставались в помещениях Wildberries.