Работники Wildberries пожаловались на навоз в заказах покупателей

«Подъем»: работники Wildberries пожаловались на посылки с навозом из-за запаха в ПВЗ

Работники маркетплейса Wildberries массово пожаловались на посылки с навозом в заказах покупателей. Об этом сообщает издание «Подъем».

Известно, что летом на упомянутой платформе органическое удобрение стало пользоваться высоким спросом. При этом покупатели могут приобрести куриный, коровий или конский навоз и забрать посылку в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Однако по причине того, что клиенты не забирают покупки вовремя, коробки с товаром остаются в помещениях Wildberries.

Сообщается, что вследствие этого сотрудники и покупатели, которые посещают ПВЗ, подвергаются дискомфорту из-за неприятных запахов. Отмечается, что продавцы обратились к руководству Wildberries с просьбой отказаться от данного товара.

В свою очередь представители пресс-службы маркетплейса уточнили, что примут соответствующие меры. «К сожалению, иногда покупатели злоупотребляют сервисами, а иногда это могут делать конкурирующие пункты выдачи заказов. Примем необходимые меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — заявили они.

В апреле работников Wildberries принудили раздеваться до трусов для досмотра перед сменой. Отмечалось, что так в компании борются с воровством.

