Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:50, 23 июня 2023Ценности

Работники Wildberries пожаловались на навоз в заказах покупателей

«Подъем»: работники Wildberries пожаловались на посылки с навозом из-за запаха в ПВЗ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Работники маркетплейса Wildberries массово пожаловались на посылки с навозом в заказах покупателей. Об этом сообщает издание «Подъем».

Известно, что летом на упомянутой платформе органическое удобрение стало пользоваться высоким спросом. При этом покупатели могут приобрести куриный, коровий или конский навоз и забрать посылку в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Однако по причине того, что клиенты не забирают покупки вовремя, коробки с товаром остаются в помещениях Wildberries.

Сообщается, что вследствие этого сотрудники и покупатели, которые посещают ПВЗ, подвергаются дискомфорту из-за неприятных запахов. Отмечается, что продавцы обратились к руководству Wildberries с просьбой отказаться от данного товара.

В свою очередь представители пресс-службы маркетплейса уточнили, что примут соответствующие меры. «К сожалению, иногда покупатели злоупотребляют сервисами, а иногда это могут делать конкурирующие пункты выдачи заказов. Примем необходимые меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — заявили они.

В апреле работников Wildberries принудили раздеваться до трусов для досмотра перед сменой. Отмечалось, что так в компании борются с воровством.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Россию не стали вносить в черный список FATF
    Раскрыта дата возвращения солнечной погоды в Москву
    Генсек НАТО поблагодарил инструкторов альянса за изменение ситуации на Украине
    Сиротам в одном регионе предложили давать жилье без очереди за участие в СВО
    Могильный оценил непопадание в Зал славы НХЛ
    Врач рассказала о неожиданной пользе острых блюд
    Минтруд подготовил поправки об увеличении МРОТ
    Россия, США, Китай, Франция и Британия провели ядерные переговоры в Каире
    Украинский генерал признался в использовании опыта древних греков в боях
    Украинские власти захотели ужесточить наказания за коррупцию в сфере правосудия
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.