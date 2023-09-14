Румыния захотела увеличить объемы транзита украинского зерна

Премьер Чолаку: Румыния хочет увеличить объем транзита зерна с Украины в 2 раза

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что страна в ближайший месяц намерена увеличить перевозки украинского зерна через свою территорию в два раза. Об этом сообщает Standard.

Политик заявил, что Румыния должна помочь Украине. «В течение ближайшего месяца мы постараемся увеличить объем перевозок через Румынию с двух до четырех миллионов тонн» — сказал Чолаку.

По его словам, в связи с этим страна решила инвестировать большие средства в порты на Дунае и в Констанце.

Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков поддержал идею возобновления импорта зерна с Украины. Политик подчеркнул, что правительство считает необходимым допустить на рынки украинское зерно. По его словам, оно поможет в борьбе в инфляцией, а также улучшит торговый оборот страны.

12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул Еврокомиссии ультиматум относительно продления запрета на ввоз украинского зерна.