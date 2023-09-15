Украина наладила массовую печать запчастей для военной техники на 3D-принтерах

Пентагон: Украина наладила выпуск запчастей для военной техники на 3D-принтерах

Украина наладила массовый выпуск запчастей для военной техники с помощью 3D-принтеров. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, передает ТАСС.

По словам замглавы Пентагона, Киев уже занимался производством запчастей с помощью 3D-принтеров, однако в августе США передали им станки промышленных размеров. Лаплант подчеркнул, что на прошлой неделе украинские специалисты прошли на них обучение.

«Украинцы обучены работать на них. Они поступают прямо к театру [военных действий]. И они печатают все запчасти для ремонта», — сказал он, добавив, что это повысит скорость и эффективность выпуска запчастей, что «меняет суть дела».

Ранее британское издание The Economist сообщило, что Киев изготавливает «конфетные бомбы» — распечатанные на 3D-принтере самодельные боеприпасы. Уточнялось, что оболочки для бомб Киеву отправляют из-за рубежа под видом детских игрушек или подсвечников, при этом возникают трудности с цепочками поставок из-за того, что компоненты для таких бомб прибывают из разных мест. Для «конфетных бомб» ВСУ каждую неделю изготавливается порядка тысячи пластиковых корпусов.

Военный эксперт Юрий Кнутов осудил такую практику и подчеркнул, что она представляет особую опасность для гражданских лиц.