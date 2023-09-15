Российский банк остановил переводы в валюте из-за санкций США

Банк «Ак Барс» приостановил переводы в валюте из-за санкций США

Попавший под санкции США банк «Ак Барс» приостановил с 15 сентября проведение исходящих переводов в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк также перестал проводить конвертацию в долларах, евро и дирхамах. При этом его отделения, банкоматы, мобильные приложения и сайт работают в обычном режиме.

«Ак Барс» призвал клиентов не удалять приложение со своих телефонов, отметив, что оно продолжит работать без ограничений по использованию. В частности, пользователям iPhone рекомендовали отключить автоматическое обновление.

В опубликованный 14 сентября Минфином США санкционный список попали более 20 физических лиц и несколько десятков предприятий. Помимо «Ак Барса», там оказались в том числе «Автодор», «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», «Трансмашхолдинг» и НПО «Сатурн».