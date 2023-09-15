Российская авиакомпания перешла с иностранных на советский самолет

Российская авиакомпания «Атран» возобновила полеты на самолете 1970 года

Грузовая авиакомпания «Атран», остановившая полеты в марте 2022 года, после вступления в силу западных санкций, возобновила работу. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале группы «Волга-Днепр», головной компании.

Ранее в парке перевозчика было девять грузовых Boeing 737. Сейчас, как сообщил РБК представитель «Волги-Днепр», он может использовать самолет Ан-12 1970 года выпуска, и пока бизнес планируется развивать только с ним.

Первый рейс вылетел в Норильск, им перевозчик доставил 12 тонн товаров народного потребления в рамках северного завоза. Гендиректор «Атрана» Дмитрий Сорокин уточнил, что компания планирует доставлять грузы в Нарьян-Мар, Хатангу, Новый Уренгой, Анадырь, Певек и другие сверенные регионы.

До введения санкций «Атран» занимал седьмое место по грузоперевозкам среди всех авиакомпаний страны. В настоящее время «Волга-Днепр» является крупнейшей грузовой авиагруппой в России, в нее, помимо «Атрана» и одноименной компании, также входит AirBridgeCargo — крупнейший грузоперевозчик России до объявления санкций.

Ранее сообщалось, что испытания двигателя ПД-8, который должен устанавливаться на пассажирском самолете SJ-100 (предыдущее название — Superjet New), затягиваются. В результате первые поставки перевозчикам могут быть перенесены на вторую половину или конец 2024 года.