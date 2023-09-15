На севере Азербайджана рухнул мост

В Хачмазском районе Азербайджана обрушился мост, пострадали три человека

В Хачмазском районе на севере Азербайджана обрушился мост через реку Гудиалчай. Об этом со ссылкой на МЧС республики сообщает «Sputnik Азербайджан».

Отмечается, что в результате обрушения моста на дороге Хачмаз-Худат в реку упал легковой автомобиль, пострадали три человека. Их госпитализировали в Центральную районную больницу в Хачмазе.

По словам председателя районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Анара Оруджлу, причиной обрушения моста стали проливные дожди и паводок, а также износ одной из опор переправы.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что в августе от масштабных наводнений в Приморском крае пострадали свыше 44 тысяч жителей региона. При этом губернатор Приморья Олег Кожемяко уточнил, что режим чрезвычайной ситуации будет действовать там еще минимум два месяца.