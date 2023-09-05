Число отрезанных из-за паводка населенных пунктов в Приморье сократилось до 12

Число отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморском крае за прошедшие сутки сократилось с 16 до 12. Об этом со ссылкой на региональное министерство по делам ГО и ЧС пишет ТАСС.

РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании «Примавтодор», в свою очередь, пишет об 11 населенных пунктах.

По данным МЧС на 5 сентября, паводковая обстановка в российском регионе стабилизируется. Подтопленными остаются 124 жилых дома, 578 придомовых территорий и 5 участков дорог. На месте работают 226 аварийно-восстановительных бригад, 867 человек и 195 единиц техники.

Вице-премьер Юрий Трутнев ранее заявил, что от масштабных наводнений в августе пострадали более 44 тысяч жителей Приморского края.