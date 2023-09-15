Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:03, 15 сентября 2023Экономика

Ценам на бензин в России предсказали взлет

Экономист Разуваев: бензин в России подорожает на 5–10 процентов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ближайшее время цены на бензин в России могут вырасти на 5–10 процентов, рассказал изданию NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев.

Рост цен связан с ростом экономики России, заявил Разуваев. Эксперт также указал на сезонный рост цен на весь спектр товаров, в которые также входит бензин. При этом в настоящее время российские антимонопольные органы считают, что ситуация с топливом «не критическая».

Биржевые цены на бензин АИ-92 15 сентября обновили очередной максимум и превысили отметку в 70 тысяч рублей за тонну. Цены на премиальную марку АИ-95 достигли отметки в 76,34 рубля за тонну.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявлял, что при необходимости государство может применить ручное регулирование цен на топливо в России. Возможно, что до этого не дойдет, отметил депутат, указав, что ситуация находится на контроле.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Генерал Суровикин объявился в Африке

    У россиян появилась возможность узнать оценку своей машины онлайн

    Набиуллина назвала причину ускоренных темпов роста ипотеки

    В МАГАТЭ рассказали о надеждах на Россию

    Пригожина включили в список самых влиятельных евреев года

    Центробанк заявил о неэффективности обязательной продажи выручки экспортерами

    Обстрел ВСУ повредил фельдшерско-акушерский пункт в Курской области

    Финляндия запретила ввоз российских авто и через финско-норвежскую границу

    В российском регионе женщина убила двух детей и покончила с собой

    В России оценили последствия возможного объявления войны Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости