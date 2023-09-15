Ценам на бензин в России предсказали взлет

Экономист Разуваев: бензин в России подорожает на 5–10 процентов

В ближайшее время цены на бензин в России могут вырасти на 5–10 процентов, рассказал изданию NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев.

Рост цен связан с ростом экономики России, заявил Разуваев. Эксперт также указал на сезонный рост цен на весь спектр товаров, в которые также входит бензин. При этом в настоящее время российские антимонопольные органы считают, что ситуация с топливом «не критическая».

Биржевые цены на бензин АИ-92 15 сентября обновили очередной максимум и превысили отметку в 70 тысяч рублей за тонну. Цены на премиальную марку АИ-95 достигли отметки в 76,34 рубля за тонну.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявлял, что при необходимости государство может применить ручное регулирование цен на топливо в России. Возможно, что до этого не дойдет, отметил депутат, указав, что ситуация находится на контроле.