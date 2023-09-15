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18:45, 15 сентября 2023Ценности

Внешний вид Кары Делевинь без штанов встревожил пользователей сети

Фото: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / GC Images / Getty Images

Британская модель и актриса Кара Делевинь вышла в свет без штанов и встревожила пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Отмечается, что 31-летняя манекенщица посетила вечеринку Vogue World в лондонском клубе George. Папарацци засняли ее в момент отъезда: на кадрах девушка предстала в лиловой кофте и трусах, надетых поверх порванных колготок. При этом знаменитость окрасила волосы в разные цвета и сделала прическу в панковском стиле, уложив часть прядей на голове в вертикальном положении.

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В свою очередь читатели издания предположили, что модель могла возобновить употребление наркотических веществ. «Кара выглядит опустошенной», «Думаю, ее реабилитация нуждается в коррекции», «Каре нужна срочная помощь и лекарства», «Могу ошибаться, но, кажется, Кара вернулась к вредным привычкам», — заявили юзеры.

В июне Кара Делевинь рассказала о борьбе с наркотической зависимостью. Она заявила, что в прошлом году прошла программу «12 шагов», чтобы побороть зависимость от психоактивных веществ. При этом в марте модель отпраздновала четыре месяца трезвости. По словам модели, в прошлом году она увидела фотографии папарацци, заставившие ее начать лечиться от зависимости.

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    Карина Черных
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