ЦБ повысил прогноз стоимости российской нефти Urals до 60 долларов

Российский Центробанк повысил прогноз средней стоимости нефти Urals до 60 долларов за баррель, сообщается на сайте регулятора.

Как следует из среднесрочного прогноза ЦБ, изменен показатель, составлявший ранее 55 долларов. При этом оценка стоимости российской нефти в 2025 и 2026 годах сохранена на уровне 55 долларов за баррель.

В августе российская нефть марки Urals торговалась на глобальном рынке в среднем по цене около 70 долларов за баррель, заявили в Международном энергетическом агентстве. Таким образом этот показатель превысил установленный западными странами предельный уровень на 10 долларов. Фактическая стоимость российской нефти составляет, по данным ЦБ, 76 долларов за баррель.

Ранее 15 сентября стало известно, что по итогам заседания совета директоров Центробанка ключевую ставку подняли на 1 процентный пункт, до 13 процентов годовых. Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента.