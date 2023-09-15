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15:39, 15 сентября 2023Наука и техника

Разработана новая технология борьбы со старением

JACS: созданы синтетические белки для борьбы со старением

Изображение: Journal of the American Chemical Society (2023) / phys.org

Ученые Ульсанского национального института науки и технологий в Южной Корее разработали новую технологию для лечения возрастных заболеваний и борьбы со старением, которая заключается в избирательном удалении сенесцентных клеток, не нанося вреда здоровым клеткам. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Chemical Society (JACS).

Известно, что стареющие или сенесцентные клетки способствуют возникновению различных воспалительных состояний и возрастных заболеваний по мере старения человека. В новой работе ученые создали органические молекулы, которые избирательно воздействуют на рецепторы, избыточно экспрессированные в мембранах стареющих клеток.

Эти молекулы используют высокие уровни активных форм кислорода, обнаруживаемых в сенесцентных клетках, чтобы образовывать дисфульфидные связи и создавать олигомеры. В свою очередь, олигомеры собираются в синтетические белки, обладающие вторичной структурой в виде α-спирали, которые связываются с мембранами митохондрий и разрушают их.

Ранее сообщалось, что ученые из Китайского университета Гонконга обнаружили ускорение клеточного старения в связи с курением. Вредная привычка может приводить к сокращению длины теломер лейкоцитов, являющейся показателем самовосстановления тканей, регенерации и старения.

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    Александр Еникеев
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