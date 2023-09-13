Курение ускорило клеточное старение из-за укорачивания теломер

Ученые из Китайского университета Гонконга обнаружили, что курение ускоряет клеточное старение. Согласно работе, представленной на Международном конгрессе Европейского респираторного общества в Милане, это происходит из-за укорачивания теломер. Краткий обзор приводит Medical Xpress.

В исследовании были проанализированы данные почти 500 тысяч человек. Затем специалисты использовали метод менделеевской рандомизации, который рассматривает вариации в генах (однонуклеотидные полиморфизмы, SNP), унаследованных от родителей. Это позволяет определить, как воздействие модифицируемого фактора (в данном курение) причинно связано с заболеванием или состоянием здоровья (в работе изучалось сокращение теломер лейкоцитов).

Авторы обнаружили, что курение может приводить к сокращению длины теломер лейкоцитов. Длина теломер является показателем самовосстановления тканей, регенерации и старения. Другими словами, курение способно ускорить процесс старения, а отказ от вредной привычки может значительно снизить этот риск.

Теломеры — некие «наконечники» концов хромосом, которые предотвращают их изнашивание. Каждый раз, когда клетка делится, теломеры становятся чуть короче, в процессе старения или заболевания становясь настолько короткими, что клетка больше не может делиться.

В августе 2023 года сотрудники Университета Саутгемптона и Университета Бергена доказали, что курение мальчиков-подростков повреждает гены будущих детей, увеличивая у потомства шансы на формирование астмы, ожирения и нарушения функций легких.