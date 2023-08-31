Курение мальчиков в подростковом возрасте повредило гены будущих детей

Курение мальчиков в подростковом возрасте повредило гены потомства

Ученые из Университета Саутгемптона и Университета Бергена (Норвегия) пришли к выводу, что курение мальчиков в подростковом возрасте может повредить гены будущих детей, увеличивая у потомства вероятность развития астмы, ожирения и проблем с функциями легких. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Epigenetics.

В работе приняли участие 875 человек в возрасте от 7 до 50 лет, которых опросили о курении их отцов. Затем специалисты сопоставили изменения (метилирование) 19 участков ДНК участников с 14 генами их отцов, которые курили до 15 лет. Метилирование регулирует экспрессию генов (активируя и деактивируя их) и ассоциировано с различными заболеваниями.

Оказалось, что изменения в генах были гораздо более выражены у детей, чьи отцы начали курить в период полового созревания, по сравнению с теми, чьи отцы начали курить в любое другое время до зачатия. Примечательно, что 16 из 19 эпигенетических маркеров, связанных с подростковым курением отцов, не коррелировали с курением матерей. Вероятнее всего причина такого механизма кроется в том, что во время раннего полового созревания происходят важнейшие физиологические изменения у мальчиков. В этот период вырабатываются стволовые клетки, из которых будет производиться сперма до конца их жизни.

Полученные результаты также согласуются с выводами предыдущих исследований на животных, которые показали, что никотин может вызывать эпигенетические изменения у потомства.