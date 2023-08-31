Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:10, 31 августа 2023Наука и техника

Курение мальчиков в подростковом возрасте повредило гены будущих детей

Курение мальчиков в подростковом возрасте повредило гены потомства

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Ученые из Университета Саутгемптона и Университета Бергена (Норвегия) пришли к выводу, что курение мальчиков в подростковом возрасте может повредить гены будущих детей, увеличивая у потомства вероятность развития астмы, ожирения и проблем с функциями легких. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Epigenetics.

В работе приняли участие 875 человек в возрасте от 7 до 50 лет, которых опросили о курении их отцов. Затем специалисты сопоставили изменения (метилирование) 19 участков ДНК участников с 14 генами их отцов, которые курили до 15 лет. Метилирование регулирует экспрессию генов (активируя и деактивируя их) и ассоциировано с различными заболеваниями.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Оказалось, что изменения в генах были гораздо более выражены у детей, чьи отцы начали курить в период полового созревания, по сравнению с теми, чьи отцы начали курить в любое другое время до зачатия. Примечательно, что 16 из 19 эпигенетических маркеров, связанных с подростковым курением отцов, не коррелировали с курением матерей. Вероятнее всего причина такого механизма кроется в том, что во время раннего полового созревания происходят важнейшие физиологические изменения у мальчиков. В этот период вырабатываются стволовые клетки, из которых будет производиться сперма до конца их жизни.

Полученные результаты также согласуются с выводами предыдущих исследований на животных, которые показали, что никотин может вызывать эпигенетические изменения у потомства.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

    Подруга показала фото Кэмерон Диас без макияжа в честь ее 51-летия

    В России увидели риски роста цен на один вид жилья

    Биржевая цена на российскую нефть резко выросла

    Курение мальчиков в подростковом возрасте повредило гены будущих детей

    Медведев заявил о возможности появления искусственных вирусов

    В Сочи пьяного московского туриста вынесло в море на надувной лодке

    За наследство Короля кокаина началась война. Кому достанутся бесценные мотоциклы, самолет и оружие Пабло Эскобара?

    Силовики задержали сбежавшего со службы российского военного

    Капремонт домов в России начнут делать по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости