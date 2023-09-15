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17:04, 15 сентября 2023Интернет и СМИ

Нурлан Сабуров рассказал о заработке в «Что было дальше?»

Комик Сабуров описал заработок в «ЧБД» словами «не такие дикие большие деньги»

Кадр: kana beisekeyev / YouTube

Популярный стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что, вопреки распространенному мнению, он не зарабатывал в шоу «Что было дальше?» («ЧБД») очень большие суммы. О доходе юморист рассказал в подкасте «Зamandas», доступном на YouTube.

По словам Сабурова, он хорошо зарабатывал в «ЧБД». Вместе с тем комик описал доходы в шоу словами «не такие дикие большие деньги».

«Когда в [журнале] Forbes объявили, что 3,2 миллиона долларов заработал Labelcom (YouTube-канал, где публиковались выпуски «ЧБД» — прим. «Ленты.ру»), и меня поставили во главу этого рейтинга, многие подумали, что у меня 3,2 миллиона долларов. Это было очень далеко от правды», — подчеркнул юморист. Он добавил, что после выхода этой статьи в Forbes незнакомые люди принялись обращаться к нему с просьбой пожертвовать им деньги.

Forbes в октябре 2020 года опубликовал рейтинг русскоязычных звезд YouTube с самыми высокими доходами от рекламы на платформе. «Лидеры рейтинга — стендапер с ТНТ Нурлан Сабуров и его партнеры: на канале LABELCOM они заработали за год 3,55 миллиона долларов», — говорилось в материале. В список также вошли техноблогер Wylsacom, шоумен Александр Гудков, блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и не только.

Ранее Сабуров рассказал, что из-за проблем со спиной был вынужден заняться спортом. Комик подчеркнул, что для хорошего самочувствия ему придется посещать тренировки всю жизнь.

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    Маргарита Щигарева
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