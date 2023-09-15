Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
00:41, 15 сентября 2023Забота о себе

Невролог назвал первый признак болезни Альцгеймера

Невролог Емелин назвал потерю интереса к жизни первым признаком Альцгеймера

Врач-невролог Андрей Емелин рассказал порталу о первых симптомах болезни Альцгеймера. Одним из главных признаков он назвал потерю интереса к жизни, передает портал «Доктор Питер».

«Очень часто нарушение памяти — не первый симптом. Первый симптом — это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям. На это очень часто родственники не обращают внимание», — объяснил Емелин.

Ранее сидячий образ жизни связали с повышенным риском деменции. Исследование показало, что риск слабоумия значительно возрастает среди пожилых людей, которые более десяти часов в день малоподвижны.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство США ответило на высылку из России двух сотрудников

    На Украине продолжили тратить деньги на съемки сериалов

    Актер Александр Петров женился

    Украина и Бразилия согласовали позиции в преддверии неделей высокого уровня ООН

    Невролог назвал первый признак болезни Альцгеймера

    Лечение гипертонии снизило риск деменции

    Байден проигнорировал вопросы журналистов о новых обвинениях в адрес сына

    Пленный боец ВСУ пожаловался на отправку украинцев старше 50 лет на фронт

    Эксперт назвал пять лучших низкоинтенсивных тренировок для похудения

    «Магнит» объявил о завершении выкупа акций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости