Невролог назвал первый признак болезни Альцгеймера

Невролог Емелин назвал потерю интереса к жизни первым признаком Альцгеймера

Врач-невролог Андрей Емелин рассказал порталу о первых симптомах болезни Альцгеймера. Одним из главных признаков он назвал потерю интереса к жизни, передает портал «Доктор Питер».

«Очень часто нарушение памяти — не первый симптом. Первый симптом — это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям. На это очень часто родственники не обращают внимание», — объяснил Емелин.

Ранее сидячий образ жизни связали с повышенным риском деменции. Исследование показало, что риск слабоумия значительно возрастает среди пожилых людей, которые более десяти часов в день малоподвижны.