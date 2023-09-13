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16:53, 13 сентября 2023Наука и техника

Сидячий образ жизни связали с повышенным риском деменции

JAMA: малоподвижный образ жизни увеличил риск деменции у людей старше 60 лет

Фото: Ute Grabowsky / Globallookpress.com

Ученые из Университета Аризоны и Университета Южной Калифорнии пришли к выводу, что сидячий образ жизни у пожилых людей связан с повышенным риском деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA.

В ходе работы авторы попросили более 100 тысяч взрослых носить акселерометры 24 часа в сутки в течение одной недели. Устройства фиксировали все движения испытуемых. Все участники были старше 60 лет, у них не было диагностировано деменции в начале наблюдения. Затем данные были загружены в алгоритм машинного обучения, который проанализировал и классифицировал полученную информацию. Также специалисты изучили данные реестров больниц, чтобы выявить, у кого развилось слабоумие.

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В среднем за шесть лет было зафиксировано 414 случаев. После корректировки с поправкой на демографические данные и образ жизни, команда обнаружила, что риск слабоумия значительно возрастает среди пожилых, которые более десяти часов в день малоподвижны. Причем важно было не то, как много часов в день человек мало двигался, а общее время за длительный период, проведенное сидя каждый день.

В сентябре сотрудники Массачусетской больницы общего профиля (MGH) вычислили механизм, который помогает физической активности защищать от болезни Альцгеймера. Предполагается, что открытие ляжет в основу новых терапевтических направлений борьбы с деменцией.

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    Елена Апазиди
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