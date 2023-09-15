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15:59, 15 сентября 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по борьбе с крысами на улицах

Врач Малышев: для борьбы с крысами на улицах надо вовремя вызвать профессионалов

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Для борьбы с нашествием крыс в домах и на улицах города россиянам надо успеть вовремя вызвать профессионалов. Советы по избавлению от грызунов дал ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, пишет «Общественная служба новостей» (ОСН).

Врач подчеркнул, что наличие или отсутствие крыс на городских улицах связано с чистоплотностью жителей. «Что же могло вызвать их чрезмерную активность в начале сентября? Все лето они активно размножались благодаря обилию пищевых отходов, которые жители столицы оставляли в мусорных баках и возле них. А сколько их водится в окрестностях мясо-молочных заводов и продуктовых магазинов — смотреть страшно!», — рассказал Малышев.

Эффективно избавиться от грызунов помогут специальные службы, которые работают в органах санитарно-эпидемиологического надзора. «Это профессионалы своего дела, которые проведут дератизацию там, где вы обнаружили скопление крыс — например, в подвалах. Главное — вовремя обратиться к этим специалистам, пока количество опасных грызунов не стало критическим», — порекомендовал инфекционист.

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Малышев также предупредил, что крысы переносят многие опасные заболевания. Через укус животного человеку могут передаться кишечные, вирусные и бактериальные болезни. «Есть такая болезнь содоку, возбудителями которой являются так называемые спириллы — они вызывают некроз и воспалительную реакцию в месте укуса и, распространяясь по лимфатическим путям, вызывают региональный лимфаденит», — добавил эксперт.

Ранее на нашествие крыс пожаловались сразу в нескольких российских городах. О проблеме рассказали жители Новосибирска и ряда ЖК в Москве. При этом москвичи отметили, что на территории комплекса уже проводили дератизацию, однако она не исправила ситуацию.

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    Нина Ташевская
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