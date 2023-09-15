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07:04, 15 сентября 2023Мир

В Госдепе ответят на высылку американских дипломатов из Москвы

Госдеп: высылка американских дипломатов из Москвы безосновательна

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Белый дом считает безосновательным выдворение из России первого и второго секретарей американского посольства в Москве и намерен оперативно дать ответ. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Миллер отметил, что российская сторона «проинформировала посла США в Москве Линн Трейси о решении объявить двух американских дипломатов персонами нон грата». Он подчеркнул, что мера является совершенно необоснованной.

«Вновь Россия предпочла конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия», — заявил руководитель пресс-службы Госдепа. Миллер заявил, что указанные сотрудники посольства США в Москве еще не покинули Россию.

Ранее главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси, которую вызвали в российский МИД, был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна.

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    Юлия Мискевич
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