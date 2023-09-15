В Госдепе ответят на высылку американских дипломатов из Москвы

Госдеп: высылка американских дипломатов из Москвы безосновательна

Белый дом считает безосновательным выдворение из России первого и второго секретарей американского посольства в Москве и намерен оперативно дать ответ. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Миллер отметил, что российская сторона «проинформировала посла США в Москве Линн Трейси о решении объявить двух американских дипломатов персонами нон грата». Он подчеркнул, что мера является совершенно необоснованной.

«Вновь Россия предпочла конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия», — заявил руководитель пресс-службы Госдепа. Миллер заявил, что указанные сотрудники посольства США в Москве еще не покинули Россию.

Ранее главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси, которую вызвали в российский МИД, был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна.