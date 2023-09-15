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14:44, 15 сентября 2023Среда обитания

Грета Тунберг оказалась под угрозой тюрьмы второй раз за год

Reuters: активистка Грета Тунберг снова попала под суд за неподчинение полиции

Фото: Tom Little / Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг снова оказалась под угрозой тюремного заключения из-за отказа выполнять распоряжения полицейских во время одной из акций. Для нее это второе обвинение за год по этому поводу, пишет Reuters.

Уточняется, что Тунберг вместе с другими членами организации Reclaim the Future перекрыла дорогу нефтевозам в порту города Мальме, это произошло спустя всего несколько часов после первого суда.

«Эта акция не была согласована и привела к блокировке автомобильного движения. Девушка отказалась выполнить требование полиции покинуть место», — рассказала прокурор города Мальме Изабель Экберг.

Ранее Тунберг была оштрафована на 2500 шведских крон из-за акции в этом же порту. Тогда шведской экоактивистке удалось избежать тюремного заключения. Теперь за повторное нарушение ей грозит до шести месяцев лишения свободы.

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