Иммунолог рассказал об особенностях нового сезона гриппа

Иммунолог Крючков: сезон гриппа в 2023 году будет мягче

Сезон гриппа в этом году будет значительно мягче прошлого: значительных мутаций вируса выявить не удалось. Тем не менее, прививаться по-прежнему необходимо, лучше всего сделать это в период с сентября по ноябрь. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«По данным мониторинга за гриппом, резких изменений в вирусе гриппа выявлено не было. Единственное — изменится один из возможных штаммов, который будет циркулировать в этом сезоне, но это достаточно небольшие изменения. С учетом того, что прошлый сезон был бурным, эпидемическим, что происходит, как правило, раз в пять-шесть лет, этот год должен быть заметно легче», — считает Крючков.

Заболеваемость, по словам иммунолога, окажется значительно ниже, но это не отменяет необходимости вакцинации от гриппа. Лучше всего поставить прививку в сентябре, октябре или первой половине ноября. После этого эффективность вакцинации будет значительно ниже.

«На ноябрь прививку лучше не оставлять, поскольку иммунитету нужно три-четыре недели на "активизацию". Сезон гриппа начинается не сейчас: а примерно в ноябре-декабре, с пиком в последний месяц года, перерывом на праздники, и новым пиком в феврале. Оптимальным вариантом будет вакцинация в сентябре-октябре, позже — смысла значительно меньше», — предупредил Крючков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ноябре-декабре может произойти среднеинтенсивный подъем заболеваемости гриппом в России. Она добавила, что прививочная кампания в стране уже набирает обороты, почти половину от необходимого объема вакцин уже доставили в регионы России.

