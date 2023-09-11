Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:20, 11 сентября 2023Россия

Попова допустила подъем заболеваемости гриппом в России в конце осени

Попова: подъем заболеваемости гриппом может произойти в ноябре-декабре

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В ноябре-декабре может произойти среднеинтенсивный подъем заболеваемости гриппом в России. Это на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

«Российская вакцина — а она не одна, преимущественно сегодня поставлена в регионы четырехвалентная вакцина, покрывающая все возможные риски от гриппа, от всех геновариантов», — сказала руководитель федеральной службы.

Прививочная кампания в стране уже набирает обороты, почти половину от необходимого объема вакцин уже доставили в регионы России, добавила Попова.

13 апреля глава Роспотребнадзора отчиталась о завершении сезона гриппа и ОРВИ в стране. Тогда она отметила, что не разделяет позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о завершении пандемии коронавируса.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен заявил о готовности Киева к переговорам. Он убежден — для этого инициативу должна проявить Москва

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Глава МИД ФРГ прибыла с неожиданным визитом в Киев

    Женщина полетела отпраздновать развод в Египет и вышла замуж

    Доказана роль цинка в предотвращении воспаления кишечника

    Раскрыты подробности о напавшем на школу с ножом российском подростке

    В США отказались считать итоговую декларацию G20 «ударом для Запада»

    Густой туман окутал улицы Москвы и Подмосковья и попал на видео

    Россиянка поужинала с китайцами и удивилась одной странной традиции

    Россиянки поехали в Грузию и удивились русофобским лозунгам местных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости