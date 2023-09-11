Попова допустила подъем заболеваемости гриппом в России в конце осени

Попова: подъем заболеваемости гриппом может произойти в ноябре-декабре

В ноябре-декабре может произойти среднеинтенсивный подъем заболеваемости гриппом в России. Это на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

«Российская вакцина — а она не одна, преимущественно сегодня поставлена в регионы четырехвалентная вакцина, покрывающая все возможные риски от гриппа, от всех геновариантов», — сказала руководитель федеральной службы.

Прививочная кампания в стране уже набирает обороты, почти половину от необходимого объема вакцин уже доставили в регионы России, добавила Попова.

13 апреля глава Роспотребнадзора отчиталась о завершении сезона гриппа и ОРВИ в стране. Тогда она отметила, что не разделяет позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о завершении пандемии коронавируса.