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11:14, 13 апреля 2023Россия

Попова сообщила о завершающемся сезоне гриппа и ОРВИ в России

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что сезон гриппа и ОРВИ в России завершается

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сезон гриппа и ОРВИ в России на данный момент завершается. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала НТВ.

При этом, добавила глава службы, она не разделяет позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о завершении пандемии коронавируса. В Индии, по ее словам, фиксируется рост заболеваемости COVID-19. На данный момент специалисты выясняют, с чем это может быть связано.

«Я понимаю ожидания всех нас, что вот все закончится и завтра станет хорошо, но, к сожалению, я эту позицию не разделяю. Если говорить о гриппе и ОРВИ, то сезон заканчивается, мы это видим. Хотя уходит не очень быстро, и разница неделя к неделе всего 2,8 процента на убыль», — пояснила она.

Ранее Анна Попова заявила, что на данный момент существует вероятность распространения новых усиленных патогенов из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых США.

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Никита Абрамов
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