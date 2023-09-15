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11:59, 15 сентября 2023Наука и техника

Армия США констатировала отставание в развертывании гиперзвукового оружия

Bloomberg: имеется отставание в развертывании армией США гиперзвукового оружия

Фото: Thomas Mort / Globallookpress.com

В настоящее время имеется отставание в развертывании США гиперзвукового оружия, констатировали в армии Соединенных Штатов. Заявление армии США приводит Bloomberg.

«Нередко даты развертывания корректируются в реальном времени в зависимости от событий. Мы продолжаем активно проводить испытания и развертывание гиперзвукового оружия большей дальности. Наша цель — запустить систему как можно скорее после успешного тестирования», — сказали в армии США.

Агентство напоминает, что Пентагон второй год подряд переносит ранее намеченную дату развертывания гиперзвукового оружия.

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Как пишет со ссылкой на американских чиновников газета The Wall Street Journal, у США нет четкой стратегии развития гиперзвукового оружия, в результате чего американская сторона испытывает трудности с его созданием.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона сообщил, что Минобороны США отменило запланированные испытания гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности (Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) после предполетной проверки.

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    Иван Потапов
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