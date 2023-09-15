Армия США констатировала отставание в развертывании гиперзвукового оружия

Bloomberg: имеется отставание в развертывании армией США гиперзвукового оружия

В настоящее время имеется отставание в развертывании США гиперзвукового оружия, констатировали в армии Соединенных Штатов. Заявление армии США приводит Bloomberg.

«Нередко даты развертывания корректируются в реальном времени в зависимости от событий. Мы продолжаем активно проводить испытания и развертывание гиперзвукового оружия большей дальности. Наша цель — запустить систему как можно скорее после успешного тестирования», — сказали в армии США.

Агентство напоминает, что Пентагон второй год подряд переносит ранее намеченную дату развертывания гиперзвукового оружия.

Как пишет со ссылкой на американских чиновников газета The Wall Street Journal, у США нет четкой стратегии развития гиперзвукового оружия, в результате чего американская сторона испытывает трудности с его созданием.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона сообщил, что Минобороны США отменило запланированные испытания гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности (Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) после предполетной проверки.