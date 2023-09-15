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14:19, 15 сентября 2023Силовые структуры

Российские силовики задержали педофила благодаря фото из базы Интерпола

В Волгодонске полиция задержала педофила благодаря фото из базы Интерпола

Фото: Carsten Rehder / dpa / Globallookpress.com

В Волгодонске полиция задержала педофила, который орудовал 10 лет назад. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, им оказался 46-летний уроженец Литвы, который с начала нулевых проживал в Волгодонске. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Силовики получили интимные фотографии с несовершеннолетней девочкой из базы данных Генерального секретариата Интерпола и быстро нашли ее. Выяснилось, что сейчас девушке 22 года. Она описала преступника, и на его след вышли. Пострадавшая рассказала, что мужчина преследовал ее с 6 до 12 лет и совершал с ней действия сексуального характера, снимая происходящее на видео.

По информации Telegram-канала SHOT, видео девочки попали на порносайт, и один из пользователей сообщил об этом в Интерпол. После задержания мужчина во всем признался.

Ранее в Москве задержали 41-летнюю россиянку, подозреваемую в насильственных действиях сексуального характера и использовании собственной дочери для изготовления порно.

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    Варвара Митина
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